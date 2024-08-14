ВТБ присоединит «Почта банк» в 2026 году
14 августа 202417:39
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала сделку по присоединению «Почта банка» к ВТБ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
На встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сеть в отделениях почты будет сохранена.
«Это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», - заключил Костин.
Ранее Костин заявил, что банк ВТБ намерен присоединить работающий в Крыму банк РНКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ присоединит «Почта банк» в 2026 году
- Американец въехал на грузовике в стрип-бар, из которого его выгнали
- Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтикой
- Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Ушаков
- Молоко, сыр и другие кисломолочные продукты резко подорожают в России
- Пять украинских беспилотников уничтожили над Брянской областью
- Благотворители Новой Зеландии случайно одарили детей конфетами с метамфетамином
- Прокуратура Польши заочно обвинила в шпионаже россиянина Павла Рубцова
- Гарик Харламов озвучит Нафаню в новой экранизации «Домовенка Кузи»
- Глава Минобороны Франции рассказал о столкновении истребителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru