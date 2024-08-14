ВТБ присоединит «Почта банк» в 2026 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала сделку по присоединению «Почта банка» к ВТБ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ Костин заявил об ажиотажном спросе на зарубежные активы в РФ

На встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сеть в отделениях почты будет сохранена.

«Это большая сеть, в том числе в малых городах, в сельской местности. Будет бренд ВТБ», - заключил Костин.

Ранее Костин заявил, что банк ВТБ намерен присоединить работающий в Крыму банк РНКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ФАСБанкиПочтаВТБ

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