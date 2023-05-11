«Поднимут шум!»: Решение Москвы возобновить авиасообщение с Грузией встретили неоднозначно
Владимир Путин отменил запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию и визы для граждан Грузии с 15 мая. Президент Грузии обвинила Москву в провокации.
Запрет на полеты российских авиакомпанию в Грузию будет снят с 15 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, признается утратившим силу указ от 21 июня 2019 года № 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Этот указ вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.
Также глава государства отменил визы для граждан Грузии с 15 мая. Виза потребуется только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.
Туроператоры ожидают до двадцати рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и десять рейсов из столицы в Батуми, заявил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, прямые рейсы будут доступны также из Санкт-Петербурга и некоторых городов-миллионников.
«Туроператоры уже давно предлагают туры, только пока они предлагают наземные туры, люди добираются в Грузию через Армению, через Белоруссию или через Верхний Ларс автомобилями. Теперь туроператоры будут предлагать туры на прямой перевозке. Мы ждем примерно 15-20 рейсов в неделю в Тбилиси из Москвы, 8-10 рейсов в Батуми из Москвы, ждем 10-12 рейсов в неделю в Тбилиси из Санкт-Петербурга, 5-6 рейсов в Батуми из Петербурга, а также из крупных городов, включая Минеральные Воды, Самару, Екатеринбург, Казань, Новосибирск – примерно по 4 рейса в Тбилиси и 2-3 в Батуми. Вот такой спрос мы ожидаем», - рассказал он.
При этом, по его словам, «новое» направление не составит конкуренцию Сочи, куда каждую неделю отправляется 1400 рейсов.
«В Сочи летают рейсы из пятидесяти городов России, ходят поезда. В Сочи по внутреннему паспорту поездки, а в Грузию только по зарубежному, загранпаспорт есть у 10% населения. Поезда в Грузию ходить не буду, а рейсы ожидаем максимум из шести городов России. Тбилиси – это не конкурент Сочи, Батуми – конкурент, но рейсов туда будет примерно 15 в неделю со всей России, а в Сочи летает примерно 1400 рейсов в неделю, чувствуете разницу? Конкуренцию не составит», - объяснил собеседник НСН.
Долгожданную новость для туристической отрасли омрачили заявления президента Грузии. Саломе Зурабишвили в своих соцсетях заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России. Такое решение Москвы она назвала провокацией. По ее словам, подобные решения, в том числе и восстановление прямого авиасообщения с Грузией, недопустимы, пока продолжается конфликт на Украине.
Она также отметила, что отмена виз для грузинских граждан со стороны России вызовет определённое напряжение между политическими партиями страны. По её словам, это решение Москвы также вызовет «очень большую реакцию со стороны общества», которое понимает, что подобные шаги Россия предпринимает «исходя из своих интересов».
Он призвала созвать заседание Совета безопасности с целью рассмотреть вопрос введения виз для граждан РФ.
«Сейчас уже точно настало время... рассмотреть введение трёхмесячных виз для российских граждан, которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», - подчеркнула президент.
Население Грузии положительно воспримет решение российских властей отменить визовый режим и возобновить прямые перелеты в страну, несмотря на провокационные заявления ряда грузинских политиков, заявил на этом фоне глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в беседе с НСН.
«Согласовывать с грузинской стороны и не надо было, потому что Грузия не вводила визовый режим с Россией. Что касается президента Зурабишвили, в данном случае она явно говорит не от имени грузинского народа. Со всей ответственностью заявляю, что подавляющее большинство населения Грузии очень положительно воспримет такое решение российских властей. Я ожидаю, что провокаторы Саакашвили тоже могут поднять шум, что это правительство прорусское и так далее. Но ничего этого нет», - отметил он.
По его словам, решение российских властей упростит жизнь многим гражданам Грузии, а также положительно скажется на экономике страны.
«Многие выходцы из Грузии живут в России, Москва – второй город в мире по количеству проживающих там грузин. Конечно, у этих людей были проблемы, им приходилось летать через другие города, это дольше и дороже. Это все облегчение в гуманитарном, социальном и экономическом плане. Туризм из России был важной статьей бюджета Грузии. Я думаю, что уже этим летом можно будет полететь в Грузию из России, для этого достаточно принять решение, будут также летать грузинские авиакомпании, они заявляли о своей готовности», - отметил собеседник НСН.
Позже стало известно, что Грузия допустит прямые полеты воздушных судов российских авиакомпаний, которые не попали под санкции, после получения соответствующего уведомления от России. Соответствующая информация получена от Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
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