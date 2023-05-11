«Поднимут шум!»: Решение Москвы возобновить авиасообщение с Грузией встретили неоднозначно

«Туроператоры уже давно предлагают туры, только пока они предлагают наземные туры, люди добираются в Грузию через Армению, через Белоруссию или через Верхний Ларс автомобилями. Теперь туроператоры будут предлагать туры на прямой перевозке. Мы ждем примерно 15-20 рейсов в неделю в Тбилиси из Москвы, 8-10 рейсов в Батуми из Москвы, ждем 10-12 рейсов в неделю в Тбилиси из Санкт-Петербурга, 5-6 рейсов в Батуми из Петербурга, а также из крупных городов, включая Минеральные Воды, Самару, Екатеринбург, Казань, Новосибирск – примерно по 4 рейса в Тбилиси и 2-3 в Батуми. Вот такой спрос мы ожидаем», - рассказал он.

При этом, по его словам, «новое» направление не составит конкуренцию Сочи, куда каждую неделю отправляется 1400 рейсов.

«В Сочи летают рейсы из пятидесяти городов России, ходят поезда. В Сочи по внутреннему паспорту поездки, а в Грузию только по зарубежному, загранпаспорт есть у 10% населения. Поезда в Грузию ходить не буду, а рейсы ожидаем максимум из шести городов России. Тбилиси – это не конкурент Сочи, Батуми – конкурент, но рейсов туда будет примерно 15 в неделю со всей России, а в Сочи летает примерно 1400 рейсов в неделю, чувствуете разницу? Конкуренцию не составит», - объяснил собеседник НСН.

Долгожданную новость для туристической отрасли омрачили заявления президента Грузии. Саломе Зурабишвили в своих соцсетях заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России. Такое решение Москвы она назвала провокацией. По ее словам, подобные решения, в том числе и восстановление прямого авиасообщения с Грузией, недопустимы, пока продолжается конфликт на Украине.

Она также отметила, что отмена виз для грузинских граждан со стороны России вызовет определённое напряжение между политическими партиями страны. По её словам, это решение Москвы также вызовет «очень большую реакцию со стороны общества», которое понимает, что подобные шаги Россия предпринимает «исходя из своих интересов».

Он призвала созвать заседание Совета безопасности с целью рассмотреть вопрос введения виз для граждан РФ.