«Не от имени народа!»: В Грузии не поняли претензии властей из-за указа Путина

«Согласовывать с грузинской стороны и не надо было, потому что Грузия не вводила визовый режим с Россией. Что касается президента Зурабишвили, в данном случае она явно говорит не от имени грузинского народа. Со всей ответственностью заявляю, что подавляющее большинство населения Грузии очень положительно воспримет такое решение российских властей. Я ожидаю, что провокаторы Саакашвили тоже могут поднять шум, что это правительство прорусское и так далее. Но ничего этого нет. Если бы со стороны Грузии была агрессивная политика и риторика в адрес России, то, конечно, такое решение могли не принять», - отметил он.

По его словам, решение российских властей упростит жизнь многим гражданам Грузии, а также положительно скажется на экономике страны.

«Многие выходцы из Грузии живут в России, Москва – второй город в мире по количеству проживающих там грузин. Конечно, у этих людей были проблемы, им приходилось летать через другие города, это дольше и дороже. Это все облегчение в гуманитарном, социальном и экономическом плане. Туризм из России был важной статьей бюджета Грузии. Я думаю, что уже этим летом можно будет полететь в Грузию из России, для этого достаточно принять решение, будут также летать грузинские авиакомпании, они заявляли о своей готовности», - отметил собеседник НСН.

Ранее Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, указ вступит в силу с 15 мая. Также президент подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям разрешается осуществлять пассажирские воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории России на территорию Грузии.

