В МИД Грузии поприветствовали отмену визового режима Россией
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поприветствовал решение российских властей отменить визы для граждан республики. Об этом политик заявил в интервью грузинским журналистам 10 мая.
По его словам, свыше миллиона грузин проживают в России, у них налажены тесные связи с родственниками и близкими, находящимися в Грузии. Он отметил, что решение об отмене визового режима поддержит любая ответственная власть. Дарчиашвили подчеркнул, что такая мера сделает жизнь граждан Грузии проще.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- В МИД Грузии поприветствовали отмену визового режима Россией
- СМИ: Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов
- Россиянам напомнили об июньских длинных выходных
- Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян
- СМИ: Турция договорилась с Россией об отсрочке выплат за газ на 600 млн долларов
- Депутат от КПРФ анонсировал законопроект об отправке мигрантов на спецоперацию
- Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС
- «Переборщили!»: Розенбаум заступился за авторов спектакля «Финист Ясный Сокол»
- Собянин: Бракосочетание с мая по сентябрь в Москве уже запланировали больше 27 тысяч пар
- Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru