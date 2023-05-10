В МИД Грузии поприветствовали отмену визового режима Россией

По его словам, свыше миллиона грузин проживают в России, у них налажены тесные связи с родственниками и близкими, находящимися в Грузии. Он отметил, что решение об отмене визового режима поддержит любая ответственная власть. Дарчиашвили подчеркнул, что такая мера сделает жизнь граждан Грузии проще.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

