Подмосковные власти проинспектировали свалки вокруг аэропорта Жуковский

«Конечно, многое ещё предстоит, но органики здесь нет, свежий мусор не завозится уже примерно два года. Поэтому мы видим, что здесь нет очевидных проблем с экологической обстановкой. И птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы», — отметил Куракин.

Кроме того, министр добавил, что ликвидация свалки на этом месте продолжится в 2019-2020 годах. После осмотра озера глава регионального Минприроды и эксперты отправились на перегрузочную станцию «Экосервис», расположенную в километре от аэропорта. Там и ранее наблюдались нарушения экологии, владельца станции штрафовали. После ряда санкций нарушения прекратились, однако, по словам министра, для борьбы с птицами этого не достаточно.

«Я думаю, что за ней придется дополнительно понаблюдать, потому что птиц там было больше всего объективно. Определенно, этот объект птиц привлекает», — констатировал министр.