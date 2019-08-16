Подмосковные власти проинспектировали свалки вокруг аэропорта Жуковский
Рейд по местам возможного скопления мусора вокруг аэропорта Жуковский провёл министр экологии Московской области Дмитрий Куракин совместно с представителями Роспотребнадзора, сообщает телеканал «360». Напомним, поводов вернуться к мусорной проблеме стал инцидент с аварийной посадкой самолёта А-321, столкнувшегося со стаей птиц.
По итогам осмотра самого загрязнённого участка местных водоёмов, озера Глушица, мест скопления органики выявлено не было. Если раньше здесь была незаконная свалка строительных и бытовых отходов, после чистки остался только строительный мусор.
«Конечно, многое ещё предстоит, но органики здесь нет, свежий мусор не завозится уже примерно два года. Поэтому мы видим, что здесь нет очевидных проблем с экологической обстановкой. И птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы», — отметил Куракин.
Кроме того, министр добавил, что ликвидация свалки на этом месте продолжится в 2019-2020 годах. После осмотра озера глава регионального Минприроды и эксперты отправились на перегрузочную станцию «Экосервис», расположенную в километре от аэропорта. Там и ранее наблюдались нарушения экологии, владельца станции штрафовали. После ряда санкций нарушения прекратились, однако, по словам министра, для борьбы с птицами этого не достаточно.
«Я думаю, что за ней придется дополнительно понаблюдать, потому что птиц там было больше всего объективно. Определенно, этот объект птиц привлекает», — констатировал министр.
Напомним, интерес региональных властей к свалкам возобновился после инцидента 15 августа. Утром в этот день сaмолет «Урaльских aвиaлиний» вылетел из aэропортa Жуковский в Симферополь, но при взлете столкнулся со стaей птиц. Некоторые пернaтые попaли в двигaтели сaмолетa, из-зa этого экипaж вынужден был экстренно сесть в поле недaлеко от aвиaгaвaни. Благодаря действиям экипажа все пассажиры остались живы. Пострадали в ходе посадки 74 человека.
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