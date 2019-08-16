Подмосковные власти проинспектировали свалки вокруг аэропорта Жуковский

Рейд по местам возможного скопления мусора вокруг аэропорта Жуковский провёл министр экологии Московской области Дмитрий Куракин совместно с представителями Роспотребнадзора, сообщает телеканал «360». Напомним, поводов вернуться к мусорной проблеме стал инцидент с аварийной посадкой самолёта А-321, столкнувшегося со стаей птиц.

По итогам осмотра самого загрязнённого участка местных водоёмов, озера Глушица, мест скопления органики выявлено не было. Если раньше здесь была незаконная свалка строительных и бытовых отходов, после чистки остался только строительный мусор.

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«Конечно, многое ещё предстоит, но органики здесь нет, свежий мусор не завозится уже примерно два года. Поэтому мы видим, что здесь нет очевидных проблем с экологической обстановкой. И птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы», — отметил Куракин.

Кроме того, министр добавил, что ликвидация свалки на этом месте продолжится в 2019-2020 годах. После осмотра озера глава регионального Минприроды и эксперты отправились на перегрузочную станцию «Экосервис», расположенную в километре от аэропорта. Там и ранее наблюдались нарушения экологии, владельца станции штрафовали. После ряда санкций нарушения прекратились, однако, по словам министра, для борьбы с птицами этого не достаточно.

«Я думаю, что за ней придется дополнительно понаблюдать, потому что птиц там было больше всего объективно. Определенно, этот объект птиц привлекает», — констатировал министр.

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Напомним, интерес региональных властей к свалкам возобновился после инцидента 15 августа. Утром в этот день сaмолет «Урaльских aвиaлиний» вылетел из aэропортa Жуковский в Симферополь, но при взлете столкнулся со стaей птиц. Некоторые пернaтые попaли в двигaтели сaмолетa, из-зa этого экипaж вынужден был экстренно сесть в поле недaлеко от aвиaгaвaни. Благодаря действиям экипажа все пассажиры остались живы. Пострадали в ходе посадки 74 человека.

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ФОТО: Аэропорт Жуковский. Фото с сайта Molbulak.ru
ТЕГИ:МинприродыСвалкаАэропорт Жуковский

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