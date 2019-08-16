Герой, но героем себя не считает. Командир аварийно севшего А-321 рассказал о посадке

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который накануне аварийно посадил самолет в Подмосковье, рассказал, как принял такое решение. Изначально он хотел вернуться в аэропорт, потому что мощностей двигателей было недостаточно для продолжения полета. Но когда понял, что отказывает и второй двигатель, появилось решение — сажать самолет только перед собой. Юсупов отметил, что также убрал шасси, потому что это безопасней. В противном случае лайнер мог перевернуться, и последствия могли бы быть хуже.

При этом спасший 233 человека командир экипажа заявил, что не считает себя героем. По его словам, посадить самолет в поле было единственно верным решением.

Пилот подчеркнул, что подготовка к полету проходила в штатном режиме, а аварийные ситуации, подобные той, что случилась, регулярно отрабатываются на тренажерах.

Юсупов также рассказал, что позвонил супруге только после эвакуации всех пассажиров.

«Я вышел, обошел самолет, осмотрел внешние повреждения, удостоверился, что все на безопасном расстоянии», — добавил он.

Говоря о планах на будущее, Юсупов отметил, что инцидент не отбил у него желания летать, но какое-то время нужно будет отдохнуть.

Командир воздушного судна поблагодарил второго пилота, экипаж, пассажиров и самолет.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН, как в почти безвыходной ситуации экипаж проявил мужество и мастерство.