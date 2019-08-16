Герой, но героем себя не считает. Командир аварийно севшего А-321 рассказал о посадке
Пилоты со стажем в эфире НСН заявили, что Дамир Юсупов - настоящий профессионал и гордость лётнего цеха.
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который накануне аварийно посадил самолет в Подмосковье, рассказал, как принял такое решение. Изначально он хотел вернуться в аэропорт, потому что мощностей двигателей было недостаточно для продолжения полета. Но когда понял, что отказывает и второй двигатель, появилось решение — сажать самолет только перед собой. Юсупов отметил, что также убрал шасси, потому что это безопасней. В противном случае лайнер мог перевернуться, и последствия могли бы быть хуже.
При этом спасший 233 человека командир экипажа заявил, что не считает себя героем. По его словам, посадить самолет в поле было единственно верным решением.
Пилот подчеркнул, что подготовка к полету проходила в штатном режиме, а аварийные ситуации, подобные той, что случилась, регулярно отрабатываются на тренажерах.
Юсупов также рассказал, что позвонил супруге только после эвакуации всех пассажиров.
«Я вышел, обошел самолет, осмотрел внешние повреждения, удостоверился, что все на безопасном расстоянии», — добавил он.
Говоря о планах на будущее, Юсупов отметил, что инцидент не отбил у него желания летать, но какое-то время нужно будет отдохнуть.
Командир воздушного судна поблагодарил второго пилота, экипаж, пассажиров и самолет.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник рассказал в эфире НСН, как в почти безвыходной ситуации экипаж проявил мужество и мастерство.
«Экипаж проявил мужество, хладнокровие, выполнил все операции перед посадкой, не поджег этот самолет, не ударил, а посадил и все живы, здоровы. Браво лётчикам! Диаметр входного направляющего аппарата (ВНО) у двигателя очень огромен, достигает трех метров. Если стая птиц, она попадает сразу в компрессор, забивает настолько этот компрессор и входные направляющие аппараты, что происходит полный отказ двигателя, пожар, как правило, помпаж двигателя, потеря тяги, и никак лётчику не справится. А в этом случае экипаж молодцы. Во-первых, подобрали мягкую площадку. Во-вторых, выполнили процедуры, чтобы не загореться – отключили кондиционеры, выключили электропитание самолета, перекрыли топливо, чтобы не было пожара. Вот что они сделали. Проявили лётное мастерство. Самое главное, что они садились вне аэродрома. После выключения двигателя — посадка в поле, все живы и здоровы, и самолет целый», — сказал собеседник агентства.
Причиной аварийной посадки стали птицы, попавшие в двигатель. Рядом с аэропортом Жуковский находится большая мусорная свалка, где собирается множество птиц.
В беседе с НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов призвал решить проблему немедленно.
«Виновных в инциденте должно установить следствие. С птицами борт столкнулся при наборе высоты, и вряд ли это ответственность аэропорта. А вот что касается свалки, ее надо ли срочно закрывать либо – закрывать аэропорт. Это, как говорится, на выбор руководителей», - отметил Олег Смирнов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа самолета Airbus А321. По словам премьера, катастрофу удалось предотвратить благодаря умелым действиям экипажа.
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