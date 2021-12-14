Подготовлены предложения по регулированию зарплат российских шахтеров

По его словам, в настоящее время не исполнены поручения президента РФ по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива «70 на 30» в фонде оплаты труда. «Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения», — сообщил Новак.

Как сообщил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, обсуждается возможность повышения минимальной окладной ставки в угольной промышленности до уровня минимального размера оплаты труда. По его словам, после трагедии на шахте «Листвяжная» было проанализировано соглашение в угольной отрасли, которое предполагает формирование принципов оплаты труда.

Напомним, президента возмутило полное отсутствие безопасности на шахте и зарплаты шахтеров. Министры и главы компаний угледобычи, опустив глаза, извинялись перед главой государства.

Депутат Владимир Гутенев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях. Он отметил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.

