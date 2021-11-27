Суд отправил под арест госинспектора Ростехнадзора после гибели шахтеров на «Листвяжной»

Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте Семыкина, посчитав его обоснованным.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 26.01.2022», – сообщили в ведомстве.

В субботу, 27 ноября, Центральный районный суд Кемерово определит меру пресечения задержанным в связи с трагедией на шахте.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.

«У нас более 80% шахт попадают в класс, в котором обеспечивают очень серьезную безопасность, но есть шахты, которые, по-прежнему, в силу той или иной специфики, представляют довольно серьезную угрозу, если в них не будут тщательно соблюдаться все нормы безопасности, в том числе, и технологическое обеспечение. Поэтому, мне кажется, что необходимо заниматься не кампанейщиной от одного ЧП к другому, а планомерно наращивать контроль со стороны государства», - заявил депутат.

