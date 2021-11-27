Суд отправил под арест госинспектора Ростехнадзора после гибели шахтеров на «Листвяжной»
Центральный районный суд города Кемерово арестовал задержанного главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкин по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная». Срок ареста - два месяца, до 26 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте Семыкина, посчитав его обоснованным.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 26.01.2022», – сообщили в ведомстве.
В субботу, 27 ноября, Центральный районный суд Кемерово определит меру пресечения задержанным в связи с трагедией на шахте.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.
«У нас более 80% шахт попадают в класс, в котором обеспечивают очень серьезную безопасность, но есть шахты, которые, по-прежнему, в силу той или иной специфики, представляют довольно серьезную угрозу, если в них не будут тщательно соблюдаться все нормы безопасности, в том числе, и технологическое обеспечение. Поэтому, мне кажется, что необходимо заниматься не кампанейщиной от одного ЧП к другому, а планомерно наращивать контроль со стороны государства», - заявил депутат.
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