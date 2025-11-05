В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году
Шестидневных рабочих недель не будет в России в следующем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на производственный календарь на 2026 год.
Правительство утвердило документ, согласно которому перенос выходных в 2026-м по аналогии с текущим годом не планируется.
«Перенести... следующие выходные дни: с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря», - указано в календаре.
В 2025 году в России установили шестидневную рабочую неделю с 27 октября по 1 ноября. Дополнительные рабочие дни появились из-за переноса выходных ко Дню народного единства, пишет Ura.ru.
