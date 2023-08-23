Больше платим, реже меняем: В России появилась проблема с заменами лифтов
Стоимость подъемников в России увеличилась почти на 50%, что повлияло на снижение темпа их замены по всей стране, рассказал НСН первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров.
В 2023 году в России из-за возросшей стоимости лифтов было заменено на 50% меньше лифтов по сравнению с прошлым годом, рассказал НСН первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что старые лифты в 59 регионах страны могут быть опасны для эксплуатации. В ведомстве насчитали в регионах 47 тысяч проблемных, доживающих свой век подъемников. С начала этого года самые высокие риски инцидентов с лифтами зафиксировали в Удмуртии, Чувашии, на Алтае, в Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.
«Возможности нашей промышленности полностью покрывают потребность в лифтах, у нас не хватает финансирования данного проекта. Деньги, которые собирают фонды капремонтов не могут полностью закрыть потребность в установке лифтов, потому что стоимость увеличилась почти на 50%. Именно поэтому темпы в этом году сильно замедлились. В этом году почти в два раза меньше было заменено лифтов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, стоит обратить внимание на недостаточный контроль за эксплуатацией лифтов в России.
«Хотел бы обратить внимание, что в настоящий момент не установлен нормальный государственный надзор за эксплуатацией установленных лифтов. По стране идет ряд случаев, иногда даже смертельных, основанием которых является недостаточный контроль за эксплуатацией лифтов», - отметил Захаров.
Ранее сообщалось, что в Москве появится новый цех по производству лифтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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