Больше платим, реже меняем: В России появилась проблема с заменами лифтов

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что старые лифты в 59 регионах страны могут быть опасны для эксплуатации. В ведомстве насчитали в регионах 47 тысяч проблемных, доживающих свой век подъемников. С начала этого года самые высокие риски инцидентов с лифтами зафиксировали в Удмуртии, Чувашии, на Алтае, в Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.

«Возможности нашей промышленности полностью покрывают потребность в лифтах, у нас не хватает финансирования данного проекта. Деньги, которые собирают фонды капремонтов не могут полностью закрыть потребность в установке лифтов, потому что стоимость увеличилась почти на 50%. Именно поэтому темпы в этом году сильно замедлились. В этом году почти в два раза меньше было заменено лифтов», - сказал собеседник НСН.

По его словам, стоит обратить внимание на недостаточный контроль за эксплуатацией лифтов в России.



«Хотел бы обратить внимание, что в настоящий момент не установлен нормальный государственный надзор за эксплуатацией установленных лифтов. По стране идет ряд случаев, иногда даже смертельных, основанием которых является недостаточный контроль за эксплуатацией лифтов», - отметил Захаров.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новый цех по производству лифтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

