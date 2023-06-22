СМИ: два человека пострадали из-за падения лифта в подмосковном Воскресенске

Лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту в городе Воскресенск Московской области, сообщил Telegram-канал Shot.

СМИ: в московской многоэтажке упал лифт с подростком

По информации СМИ, лифт упал в шахту с пятого этажа 14-этажного дома на улице Хрипунова.

Уточняется, что в момент падения в кабине лифта находились мужчина и женщина. Они были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Ранее лифт упал на двух рабочих в шахте московской многоэтажки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Московская ОбластьПострадавшиеЛифтСкорая Помощь

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