СМИ: два человека пострадали из-за падения лифта в подмосковном Воскресенске
22 июня 202317:21
Лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту в городе Воскресенск Московской области, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, лифт упал в шахту с пятого этажа 14-этажного дома на улице Хрипунова.
Уточняется, что в момент падения в кабине лифта находились мужчина и женщина. Они были госпитализированы в больницу с различными травмами.
Ранее лифт упал на двух рабочих в шахте московской многоэтажки, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru