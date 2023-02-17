Новый цех по производству лифтов появится в Гольянове

Московский завод «МЭЛ», производящий электрощитовое, лифтовое оборудование и трансформаторные подстанции, возведет новый производственный цех в рамках масштабного инвестиционного проекта на востоке Москвы. Для этого столица без торгов передала компании в аренду земельный участок. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка для строительства цеха в районе Гольяново (ВАО) составляет 0,7 га. Всего на возведение объекта будет затрачено свыше 400 млн рублей.

Завод «МЭЛ» — одно из самых крупных электротехнических производств полного цикла в России. Продукция «МЭЛ» функционирует на различных инфраструктурных объектах, в социокультурных и жилых строениях. Также предприятие изготавливает лифтовое оборудование, применяемое при строительстве новых домов в рамках столичной программы реновации жилья.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, изделия, выпускаемые на заводе, обладают сертификатом международного стандарта. Их качество не хуже, чем у импортных аналогов. Строительство нового производственного цеха, добавил Овчинский, даст возможность производить вдвое больше продукции и выпускать 4000 лифтов ежегодно. К тому же, в новом цеху смогут трудиться 85 человек.

