«Подделкам нет»: В Совфеде раскрыли причины введения нового сертификата о вакцинации

Приказ министерства здравоохранения о введении с 8 ноября новой формы сертификата опубликован на портале правовой информации. Документ доступен на двух языках — русском и английском. Получить сертификат можно как в бумажном, так и в электронном виде. Сертификаты, содержащие сведения о полученных прививках или перенесенной инфекции, которые были получены до этой даты, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

В Минцифры подчёркивают, что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним – они действительны в течение 12 месяцев. Некоторые пользователи портала «Госуслуг» сегодня утром заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Как выяснилось, это произошло в связи с техническими работами на портале. Сейчас «Госуслуги» работают в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, уточнили в Минцифры.

Владимир Круглый уверен, что информация о вакцинации или перенесённом заболевании в любом случае сохранится.

«Не стоит опасаться, что данные могут вообще пропасть при переходе на новые сертификаты. Сайт «Госуслуг» работает довольно чётко, хотя, конечно, временные сбои возможны. Что касается сроков действия, теоретически может быть поставлен вопрос об их сокращении, поскольку по новым данным, через каждые полгода надо делать ревакцинацию», - отметил заслуженный врач РФ.