Подарок судьбы. Валуев о самоизоляции

Игнорирование режима самоизоляции жителями России может привести ко второй волне заражения в стране. Такое опасение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он также отметил, что ситуация с COVID-19 остается напряженно-стабильной, и точно сказать, когда в России наступит пик заболеваемости, нельзя.

Представители депутатского корпуса рассказывают о своей практике нахождения на самоизоляции. Депутат Госдумы Николай Валуев посетовал в эфире НСН на то, что режим не даёт ему возможности выполнять служебные обязанности, поскольку делать это на удалёнке невозможно.