Подарок судьбы. Валуев о самоизоляции
Депутат Госдумы и боксер рассказал НСН, чем занимается в условиях карантина.
Игнорирование режима самоизоляции жителями России может привести ко второй волне заражения в стране. Такое опасение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он также отметил, что ситуация с COVID-19 остается напряженно-стабильной, и точно сказать, когда в России наступит пик заболеваемости, нельзя.
Представители депутатского корпуса рассказывают о своей практике нахождения на самоизоляции. Депутат Госдумы Николай Валуев посетовал в эфире НСН на то, что режим не даёт ему возможности выполнять служебные обязанности, поскольку делать это на удалёнке невозможно.
«Самоизоляция мешает работе, с людьми встретиться невозможно, - посетовал он. - Вынужден находиться в Москве. Государственная дума еще и в пятницу работает, поэтому сидим по квартирам. Телевизор, книги, немножко попотеть. Только что проехал на велосипеде. Дома, на стационарном. Сейчас собираюсь прокачивать мышцы брюшного пресса, какие остались. Дома у меня больше возможностей. Мы в загородном доме живем. Там полно занятий: можно садом заниматься, можно мастерить что-то. Люблю с деревом работать. И самое главное – дети, которых мало вижу. Так что самоизоляция – подарок судьбы, можно сказать. Я их каждый день с утра до вечера вижу».
Ранее музыкант Сергей Шнуров рассказал НСН, чем занимается на карантине.
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