Шнуров рассказал, чем занимается на самоизоляции и дал советы россиянам

Сергей Шнуров подарил Покровской больнице в Санкт-Петербурге средства индивидуальной защиты. Ранее врачи этой больницы записали и опубликовали видеообращение, в котором сообщили о недостатке средств индивидуальной защиты и плачевных условиях для лечения больных.

Музыкант Сергей Шнуров в эфире НСН объяснил, почему выбрал именно эту больницу для помощи.

«Я выбрал эту больницу по очень простой причине – мне сотрудники этой больницы стали писать в директ инстаграма. И я счёл своим долгом откликнуться на эти просьбы о помощи. Дело в том, что я помог не только этой больнице, но и ещё ряду заведений в Петербурге. Я помог с масками, респираторами, костюмами и другими средствами первой защиты», - сказал Шнуров.