Шнуров рассказал, чем занимается на самоизоляции и дал советы россиянам
Музыкант Сергей Шнуров поделился, что давно не мог себе позволить уделять много времени чтению, а теперь читает по триста страниц в день.
Сергей Шнуров подарил Покровской больнице в Санкт-Петербурге средства индивидуальной защиты. Ранее врачи этой больницы записали и опубликовали видеообращение, в котором сообщили о недостатке средств индивидуальной защиты и плачевных условиях для лечения больных.
Музыкант Сергей Шнуров в эфире НСН объяснил, почему выбрал именно эту больницу для помощи.
«Я выбрал эту больницу по очень простой причине – мне сотрудники этой больницы стали писать в директ инстаграма. И я счёл своим долгом откликнуться на эти просьбы о помощи. Дело в том, что я помог не только этой больнице, но и ещё ряду заведений в Петербурге. Я помог с масками, респираторами, костюмами и другими средствами первой защиты», - сказал Шнуров.
Кроме того, музыкант рассказал, чем занимается в режиме самоизоляции и дал несколько советов россиянам, которые сидят по домам.
«Творческая деятельность у меня сейчас кипит – пишу стихи ежедневно, сочиняю песни, радую подписчиков и пытаюсь не унывать. Я самоизолировался и всем в это время желаю заняться собой. Сейчас удивительное время, когда можно читать книги, образовываться и вложится в себя и собственные знания. Можно провести время с близкими людьми и решить все недосказанности. Я вот сейчас читаю страниц по триста в день, и я давно не мог себе такого позволить», - сообщил Сергей Шнуров.
Ранее, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ книг, которые стоит, по его мнению, прочитать в период режима самоизоляции. В список вошли классические произведения, книги Терри Пратчетта, детские сказки и даже серия «Дюна».
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