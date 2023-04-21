Попасть на миллион: С чем столкнется владелец разбитого электросамокатом Rolls-Royce
Лобовое стекло на модели элитных иномарок изготавливается только под заказ, сказал Александр Казаченко.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил в беседе с НСН, что детали для Rolls-Royce изготавливаются под заказ, а владелец пострадавшего авто столкнется с дефицитом деталей.
В Москве прохожий разбил лобовое стекло Rolls-Royce, несколько раз ударив по нему кикшеринговым электросамокатом. Также досталось заднему стеклу автомобиля. Разбивший стекла мужчина оказался пьян, его задержали проезжавшие мимо сотрудники ДПС. По данным Baza, машина принадлежит уроженцу Чечни Шамилю Эдиеву. Казаченко говорит, что ремонт обойдется почти в миллион рублей.
«Одно стекло стоит 350-400 тысяч рублей. Ремонт багажника обойдется в 50-60 тысяч рублей, а его замена – триста. С краской проблем не возникнет, ее подберут, а вот стекла в наличии не будет, его только под заказ изготовят. Ремонтировать автомобиль будут на обычном сервисе, потому что дилерского центра нет», - сказал Казаченко.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН призвал ввести для самокатчиков и пользователей моноколеса систему распознавания личности Face ID.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru