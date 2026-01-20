Китайские автомобили стали лучше приспособлены к российской зиме
Крупные китайские автопроизводители, работающие на российском рынке, за последние годы значительно улучшили адаптацию своих машин к зимним условиям. Об этом NEWS.ru рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов.
По его словам, многие модели китайских брендов по уровню зимней подготовки уже не уступают автомобилям японского и европейского производства. Эксперт уточнил, что обобщать всех производителей нельзя, поскольку подходы и степень адаптации различаются, однако большинство машин, выпускаемых и продаваемых официально, оснащены так называемым зимним пакетом.
Баканов отметил, что современные китайские автомобили, как правило, имеют антигравийную защиту, оцинкованные элементы кузова и другие решения, рассчитанные на эксплуатацию в холодном климате. При этом он напомнил, что еще два-три года назад на рынке встречались машины без какой-либо адаптации — с «летними» аккумуляторами и без систем подогрева.
Эксперт подчеркнул, что ситуация, характерная для 2022–2023 годов, сейчас в целом утратила актуальность. По его словам, проблемы с зимней эксплуатацией чаще возникают у неофициально ввезенных автомобилей, тогда как популярные бренды, представленные в России официально, подготовлены к холодам достаточно хорошо, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев назвал конструктивными контакты с делегацией США в Давосе
- Китайские автомобили стали лучше приспособлены к российской зиме
- Продюсер Краев: ИИ-песни поднимут ценность живых музыкантов
- Продюсер оценил причины снижения гонораров Лепса
- Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулированию
- СМИ: IIHF обсудит возможное смягчение ограничений в отношении россиян
- Как книжные магазины держат удар в битве с маркетплейсами
- Премьер Канады заявил о необходимости защиты от России в Арктике
- Президент Финляндии допустил скорое урегулирование спора США и Дании по Гренландии
- «Шанс высказаться»: Зачем Белоруссия вступает в Совет мира с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru