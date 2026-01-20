Китайские автомобили стали лучше приспособлены к российской зиме

Крупные китайские автопроизводители, работающие на российском рынке, за последние годы значительно улучшили адаптацию своих машин к зимним условиям. Об этом NEWS.ru рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов.

По его словам, многие модели китайских брендов по уровню зимней подготовки уже не уступают автомобилям японского и европейского производства. Эксперт уточнил, что обобщать всех производителей нельзя, поскольку подходы и степень адаптации различаются, однако большинство машин, выпускаемых и продаваемых официально, оснащены так называемым зимним пакетом.