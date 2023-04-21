В Москве прохожий разбил лобовое стекло «Роллс-Ройса» самокатом
21 апреля 202312:41
В Москве прохожий разбил лобовое стекло «Роллс-Ройса», несколько раз ударив по нему кикшеринговым самокатом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Также досталось заднему стеклу автомобиля.
Отмечается, что автомобиль припаркован на Новом Арбате. Разбивший стекла мужчина оказался пьян, его задержали проезжавшие мимо сотрудники ДПС.
По данным Baza, машина принадлежит уроженцу Чечни Шамилю Эдиеву. Ранее ее владельцем числился сооснователь застройщика «Дон-строй» Дмитрий Зеленов, который погиб на Антибах в декабре прошлого года.
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru