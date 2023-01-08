Под санкции Украины попали российские артисты и исполнители

В списке - 119 человек, среди которых актеры Максим Аверин, Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Виктор Сухоруков и Сергей Жигунов. Также ограничения введены в отношении исполнителей: Филипп Киркоров, Дима Билан, Александр Буйнов, Митя Фомин, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Панайотов, Владимир Пресняков, Михаил Шуфутинский, Влад Топалов, Александр Маршал, Стас Пьеха, рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Под санкциями оказались и певицы: Ирина Аллегрова, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Ольга Кормухина, Лолита, Валерия, Анна Семенович, Юлия Савичева, Пелагея, Анита Цой, Любовь Успенская.

Ограничения затронут юмористов Евгения Петросяна и Владимира Винокура, телеведущих Леонида Якубовича и Дану Борисову, музыкантов Сергея и Владимира Кристовских из группы Uma2rman, лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца, солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, гитариста Валерия Дидюлю, продюсера Иосиф Пригожина, блогера Амирана Сардарова и ряд общественных деятелей, представителей СМИ, политологов и т.д.

Также в списке граждане Украины – бывший капитан сборной по футболу Анатолий Тимощук и телеведущая Жанна Бадоева.

Ограничения предполагают 14 мер, среди которых запрет на въезд в страну, лишение госнаград, запрет на покупку недвижимости, ценных бумаг, блокировка счетов, прекращение торговых операции и ряд других.

Ранее международная экспертная группа под руководством главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-посла США в Москве Майкла Макфола предложила Киеву расширить санкционный список известных россиян, включив в него умершую в 2015 году оперную певицу Елену Образцову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

