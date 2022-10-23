На Украине захотели ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

Елену Образцову включили в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, поддерживающих российскую политику в отношении Украины. Группа Ермака — Макфола потребовала от стран Запада введения санкций против россиян из их списка.

В число российских знаменитостей, в отношении которых рекомендуется ввести санкции, попали певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.

Ранее российскую певицу, актрису, телеведущую, бывшую фигуристку Анну Семенович объявили угрозой национальной безопасности Украины. Она внесена в соответствующий «чёрный список» министерством культуры страны по представлению Службы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

