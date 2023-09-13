Под Мурманском в канализационном колодце погибли двое комунальщиков

В поселке Междуречье Мурманской области погибли два сотрудника коммунального предприятия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на местную прокуратуру.

СМИ: «Мосводосток» проводил экскурсию в московском коллекторе

Мужчины упали в канализационный колодец. 12 сентября коммунальщики выехали на обслуживание объекта. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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