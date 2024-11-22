Путин: Создатели системы «Орешник» будут представлены к госнаградам

Создатели баллистической ракеты «Орешник» будут представлены к государственным наградам, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

Он отметил, что система «Орешник» является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России. Глава государства подчеркнул важность того, что «Орешник» сегодня есть у РФ, в отличие от других стран.

Путин заявил, что в России запустят серийное производство «Орешника»

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что Европа в шоке после обращения Владимира Путина в четверг и его заявления о баллистической ракете «Орешник». По его словам, все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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