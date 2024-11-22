СМИ: Бразилия и Россия прорабатывают договор о совместном кинопроизводстве

По его словам, работа над соглашением почти завершена, в настоящее время уточняются последние детали. Совместное кинопроизводство в дальнейшем станет одной из основ долгосрочного сотрудничества в сфере культуры.

Посол также напомнил, что в конце 1990-ых и начале 2000-х годов бразильские сериалы пользовались большой популярностью в России. В ближайшее время в эфире российских телеканалов могут появиться новые теленовеллы.

В свою очередь гендиректор компании «Роскино» Эльза Антонова заявила, что Бразилия является важным направлением для популяризации кинематографа России. По итогу трех кварталов 2024 года Бразилия стала вторым после Китая рынком, на котором российские картины показали наибольшие кассовые сборы.

В 2022 году бразильский медиахолдинг Globo приостановил на неопределенное время продажу прав на показ своего контента в РФ. Сериалы компании стали популярны в РФ после того, как мелодрама «Рабыня Изаура» вышла на советском телевидении в 1976 году, передает «Радиоточка НСН».

