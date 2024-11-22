Бывший заммэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа арестован по делу о мошенничестве

В Нижнем Новгороде арестован бывший заместитель мэра города Дмитрий Дзепа. Его подозревают в мошенничестве при сделках с недвижимостью на сумму более 200 млн рублей, сообщили в Нижегородском районном суде.

По данным следствия, в период с 1997 по 2016 год Дзепа совместно с неустановленными лицами предоставлял поддельные документы о выполнении капитального ремонта муниципальных объектов.