Бывший заммэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа арестован по делу о мошенничестве

В Нижнем Новгороде арестован бывший заместитель мэра города Дмитрий Дзепа. Его подозревают в мошенничестве при сделках с недвижимостью на сумму более 200 млн рублей, сообщили в Нижегородском районном суде.

По данным следствия, в период с 1997 по 2016 год Дзепа совместно с неустановленными лицами предоставлял поддельные документы о выполнении капитального ремонта муниципальных объектов.

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Это позволило злоумышленникам незаконно оформить права собственности на имущество стоимостью не менее 201 млн рублей и впоследствии легализовать его.

В отношении Дзепы возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на срок 1 месяц и 23 дня, до 13 января 2025 года включительно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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