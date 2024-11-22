Россиянин пострадал при атаке беспилотником ВСУ автомобиля в Белгородской области

Водитель автомобиля получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона отметил, что у пострадавшего диагностированы осколочные ранения плеча и спины, ему оказали помощь в Октябрьской районной больнице.

Кроме того, добавил Гладков, украинский дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори, из-за чего в одной из квартир было повреждено остекление.

Ранее в Курской области автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство, водитель получил ранения, а его пассажирка погибла на месте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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