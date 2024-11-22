Россиянин пострадал при атаке беспилотником ВСУ автомобиля в Белгородской области
Водитель автомобиля получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что у пострадавшего диагностированы осколочные ранения плеча и спины, ему оказали помощь в Октябрьской районной больнице.
Кроме того, добавил Гладков, украинский дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори, из-за чего в одной из квартир было повреждено остекление.
Ранее в Курской области автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство, водитель получил ранения, а его пассажирка погибла на месте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин пострадал при атаке беспилотником ВСУ автомобиля в Белгородской области
- СМИ: Каждый пятый россиянин тратит на такси больше 3 тысяч рублей в месяц
- Суд продлил арест Кеворковой до 5 января по делу об оправдании терроризма
- Путин собрал совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК
- Путин: «Орешник» — не модернизация старых систем, а новейшая разработка
- Кардиолог напомнил правила питания для людей с заболеваниями сердца и сосудов
- В Минске заявили о подготовке Запада к войне против России и Белоруссии
- СМИ: Шесть туристов выпили алкоголь во время отдыха в Лаосе и не выжили
- Медведев заявил, что поставки танков в российские войска выросли в восемь раз
- Система ПВО сработала на фоне ракетной опасности в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru