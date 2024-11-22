СМИ: Каждый пятый россиянин тратит на такси больше 3 тысяч рублей в месяц

Уточняется, что треть респондентов ежемесячно тратят на такси от одной до трех тысяч рублей. Расходы прочих опрошенных не превышают тысячи рублей за месяц. При этом половина россиян выбирают автомобили экономкласса, а 32% предпочитают «комфорт».

Помимо прочего 83% опрошенных рассказали, что у них есть и личные автомобили. Только каждый пятый такой респондент пользуется услугой такси больше одного раза в месяц.

По данным издания, за первую половину 2024 года средний чек за поездку в такси составил 592 рубля. В Москве показатель чуть выше и составляет 803 рубля.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила, что цены на такси продолжают бить рекорды из-за дефицита кадров, инфляции и стоимости топлива. По ее словам, также наблюдается рост ставок по кредиту и лизингу, передает «Радиоточка НСН».

