Путин связал будущее России с задачами СВО

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания заявил, что решение задач спецоперации России на Украине и будущее России зависят от офицеров и солдат.

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Напомним, президент России провел встречи с представителями оборонно-промышленного комплекса и руководством министерства обороны России по итогам успешного испытания ракеты «Орешник».

По словам Путина, решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, ракету поставят на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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