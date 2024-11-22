Путин связал будущее России с задачами СВО
22 ноября 202419:59
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания заявил, что решение задач спецоперации России на Украине и будущее России зависят от офицеров и солдат.
Напомним, президент России провел встречи с представителями оборонно-промышленного комплекса и руководством министерства обороны России по итогам успешного испытания ракеты «Орешник».
По словам Путина, решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, ракету поставят на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru