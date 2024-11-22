Путин заявил, что в России запустят серийное производство «Орешника»

Решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, она будет поставлена на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации (РВСН), заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, военно-промышленным комплексом и разработчиками ракетных вооружений.

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Российский лидер отметил, что при массированном применении по объектам противника система «Орешник» будет сопоставима с оружием стратегического назначения, однако, по словам Путина, «Орешник» не является средством массового поражения.

Глава государства также подчеркнул, что в мире на сегодняшний день нет противодействия системе «Орешник». Путин также добавил, что в России несколько систем, подобных «Орешнику», проходят испытания.

Ранее Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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