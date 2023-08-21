Уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

В правоохранительных органах агентству рассказали, что организатор экскурсий находится на допросе.

Мероприятие проходила 20 августа. В то время, когда её участники экскурсии находились под землёй, Москву накрыл сильный ливень. В результате произошёл резкий подъём воды, что свело к минимуму шансы диггеров спастись.

Известно, что на данный момент найдены тела четырёх человек.

Ранее диггер, экскурсовод по подземельям Москвы Даниил Давыдов рассказал «Радиоточке НСН», что трагедия с утонувшей в коллекторе реки экскурсией может повториться.

