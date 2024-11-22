«Роскосмос» готов кратно увеличить выпуск ракетного вооружения

Предприятия корпорации, производящие ракетное вооружение, готовы кратно увеличить объемы выпуска при необходимости. Об этом в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По словам Борисова, предприятия ракетно-космической отрасли, задействованные в производстве боевой техники, выполняют обязательства по гособоронзаказу в полном объеме и без сбоев.