«Роскосмос» готов кратно увеличить выпуск ракетного вооружения
Предприятия корпорации, производящие ракетное вооружение, готовы кратно увеличить объемы выпуска при необходимости. Об этом в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
По словам Борисова, предприятия ракетно-космической отрасли, задействованные в производстве боевой техники, выполняют обязательства по гособоронзаказу в полном объеме и без сбоев.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется изделиям класса «высокоточные».
Глава корпорации также отметил, что при дополнительной потребности у предприятий есть резервы для дальнейшего увеличения выпуска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru