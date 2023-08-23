«Мосводосток» проводил экскурсию в московском коллекторе

Сотрудники «Мосводостока» вместе с известным диггером Даниилом Давыдовым в прошлом году проводили подземную экскурсию для своих коллег из mos.ru в коллекторе Неглинной, сообщает «РЕН ТВ».

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Информация об этом была размещена в официальном аккаунте ГУП «Мосводосток» в соцсети «ВКонтакте» в феврале 2022 года. Как сообщил главный инженер эксплуатационного гидротехнического района №1 ГУП «Мосводосток» Дмитрий Рябцев, основные работы в больших коллекторах начинаются зимой, когда устанавливается отрицательная температура, а поток воды снижается максимально.

Руководство «Мосводостока» отказывается комментировать гибель людей на такой же подземной экскурсии и объяснять, почему люки в подземелье не были заблокированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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