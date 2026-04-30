Медведев предложил включить в школьную программу изучение ИИ и беспилотников
В школьную программу необходимо включить курс по изучению искусственного интеллекта (ИИ). С таким предложением на марафоне «Знание. Первые» выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, познавать ИИ со школьной скамьи необходимо для того, чтобы в какой-то момент он «не перехитрил людей».
Также Медведев считает, что в школах следует изучать беспилотники.
«Не то, что там иногда на пальцах объясняют, а чтобы те же самые беспилотники можно было бы посмотреть в школе, потому что это реально наша современная жизнь», - заключил политик.
Ранее Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для 9—11-х классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Медведев предложил включить в школьную программу изучение ИИ и беспилотников
- «Планируем с 2013 года»: В Госдуме не смогли назвать сроки строительства моста на Сахалин
- Риелтор объяснила появление «религиозных» кварталов в России
- Metallica анонсировала переиздание альбома 1997 года «Reload»
- Путин заявил, что глава Дагестана Меликов перейдет на другую работу
- СМИ: Друзю грозит лишение статуса магистра «Что? Где? Когда?»
- Песков: Россия пока не слышала реакцию Киева на инициативу перемирия
- «Я этим горю!»: Алексей Рыбников о новой премьере и подпольном роке
- Фредди Меркьюри назвали лучшим вокалистом в истории
- «Под кандидата»: Зачем работодатели скрывают зарплаты в вакансиях