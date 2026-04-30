Медведев предложил включить в школьную программу изучение ИИ и беспилотников

В школьную программу необходимо включить курс по изучению искусственного интеллекта (ИИ). С таким предложением на марафоне «Знание. Первые» выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В школах введут предмет «Духовно-нравственная культура России»

По его словам, познавать ИИ со школьной скамьи необходимо для того, чтобы в какой-то момент он «не перехитрил людей».

Также Медведев считает, что в школах следует изучать беспилотники.

«Не то, что там иногда на пальцах объясняют, а чтобы те же самые беспилотники можно было бы посмотреть в школе, потому что это реально наша современная жизнь», - заключил политик.

Ранее Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для 9—11-х классов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
