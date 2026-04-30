Риелтор объяснила появление «религиозных» кварталов в России
Сегодня многие люди, покупая жилье, обращают внимание на окружение, чтобы их дети получили должное воспитание, сказала НСН Елена Ковалерова-Павловская.
Появление религиозных, этнических кварталов объясняется тем, что все чаще при покупке жилья играет роль окружение, инфраструктура, контингент и так далее. Эту тенденцию переняли из-за рубежа, сейчас она активно набирает обороты. Об этом НСН заявила резидент компании «Коллегия риелторов» Елена Ковалерова-Павловская.
Элитный коттеджный поселок «Ламбери» во Всеволожском районе Ленинградской области получил официальный сертификат «халяль». Об этом сообщил портал Habitora.ru. Теперь строительство и продажа недвижимости здесь будут проходить строгую проверку на соответствие нормам шариата под контролем профильной структуры муфтията. Ковалерова-Павловская отметила, что сегодня все больше людей при покупке жилья обращают внимание на окружение.
«Эта тенденция уже давно прослеживается. Она не выражена явно в каких-то кварталах, но местечковая история даже в рамках одного района вполне может быть. И тем, кто не хотел бы жить в таком окружении, в том или ином районе лучше не приобретать квартиру. Если мы говорим про классовость, она тоже имеет место быть: при покупке смотрят на окружение, на элитную инфраструктуру, контингент жильцов и так далее. Все больше родителей уделяют внимание тому, в какой среде будет жить их ребенок. Если в СССР не было такой разделенности, то сейчас, в эпоху капитализма, мы берем эти модели из-за рубежа. Сейчас есть стремление отделиться, в том числе и в загородном плане, для того, чтобы дети, семья общались с себе подобными, впитывая в себя эти ценности, манеру поведения и так далее, иначе невозможно воспитать ребенка так, как вы того хотите. Даже в какие-то районы в советское время, например, заселяли исключительно научных сотрудников, востребовано это будет и сейчас», — сказала Ковалерова-Павловская.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что квартиры бизнес-класса интересны людям из российских регионов, особенно тем, кто работает в нефтегазовой отрасли. По ее словам, в данный момент на этом рынке выросла конкуренция, борьба идет за каждого клиента.
