«У нас давно действуют региональные комиссии, которые делают возможным выход людей из теневой занятости благодаря работе с работодателями. Если работодатель платит зарплату меньше, чем в среднем по профессии, и меньше, чем в среднем по региону или муниципалитету, конечно, к нему возникнут вопросы. Работодатель, который пытается скрыть зарплату и уменьшить отчисления своих работников в Пенсионный и Социальный фонд, вызывается для дачи объяснений в налоговую. Как правило, после этого ему работодателю приходится показывать теневую зарплату. Это достаточно неприятная история, которая начинается с уплаты налогов, взносов, плюс пенни и штрафы, также все может заканчиваться уголовными делами. Чем дальше по дороге цифровизации, тем меньше будет возможности обманывать прежде всего своих работников. Отсутствие теневой занятости – это увеличение бюджетных доходов субъектов РФ как минимум на 20-30%», - рассказал он.

При этом Кирьянов уточнил, что работодатель не может прикрыться тем, что платит МРОТ.

«Тут вопрос не про МРОТ. Размер оплаты труда - это прежде всего размер оплаты, который используется для определенных государственных функций, стандартов. Мы понимаем, что работать за МРОТ - это не значит работать без серой зарплаты. Зарплата должна быть адекватна ситуации в конкретном месте и для конкретной профессии», - подытожил он.

Ранее стало известно, что около 8 млн граждан России работают неофициально, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

