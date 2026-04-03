Будет неприятно: Что грозит работодателю за заниженную зарплату сотрудникам
Артем Кирьянов раскрыл НСН, что при выявлении заниженной оплаты труда работодателя вызывают в налоговую, после чего для него начинаются неприятные последствия.
Работодатель не может прикрыться тем, что платит МРОТ, так как уровень оплаты труда должен соответствовать профессии и сложившейся ситуации на рынке труда. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Артем Кирьянов.
В 2025 году из неформальной занятости удалось вывести около 980 тысяч граждан России, пишут «Известия». Работа проводилась во взаимодействии с региональными властями, сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков. Уточняется, что с 2025 года действует открытый реестр работодателей-нарушителей, куда включают за факты нелегального трудоустройства. Кирьянов раскрыл, какие меры сегодня используются для выявления теневой занятости.
«У нас давно действуют региональные комиссии, которые делают возможным выход людей из теневой занятости благодаря работе с работодателями. Если работодатель платит зарплату меньше, чем в среднем по профессии, и меньше, чем в среднем по региону или муниципалитету, конечно, к нему возникнут вопросы. Работодатель, который пытается скрыть зарплату и уменьшить отчисления своих работников в Пенсионный и Социальный фонд, вызывается для дачи объяснений в налоговую. Как правило, после этого ему работодателю приходится показывать теневую зарплату. Это достаточно неприятная история, которая начинается с уплаты налогов, взносов, плюс пенни и штрафы, также все может заканчиваться уголовными делами. Чем дальше по дороге цифровизации, тем меньше будет возможности обманывать прежде всего своих работников. Отсутствие теневой занятости – это увеличение бюджетных доходов субъектов РФ как минимум на 20-30%», - рассказал он.
При этом Кирьянов уточнил, что работодатель не может прикрыться тем, что платит МРОТ.
«Тут вопрос не про МРОТ. Размер оплаты труда - это прежде всего размер оплаты, который используется для определенных государственных функций, стандартов. Мы понимаем, что работать за МРОТ - это не значит работать без серой зарплаты. Зарплата должна быть адекватна ситуации в конкретном месте и для конкретной профессии», - подытожил он.
Ранее стало известно, что около 8 млн граждан России работают неофициально, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
