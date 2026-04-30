Metallica анонсировала переиздание альбома 1997 года «Reload»

В частности, обновленная версия будет включать демо, черновые миксы и концертные записи. Также на ней будут живые выступления, записанные во время радио- и телеэфиров.

В соответствии с духом времени был выполнен ремастеринг альбома. Им занимался Рубен Коэн, который уже работал с Metallica.

Услышать переиздание «Reload» можно будет на стримингах, а также приобрести на физических носителях. Это винилы, компакт-диски и даже кассеты. Кроме того, будет выпущен специальный бокс-сет, состоящий из 15 CD. Релиз состоится 26 июня.

