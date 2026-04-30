Путин заявил, что глава Дагестана Меликов перейдет на другую работу

На прошедшей в Кремле встрече с представителями региона он отметил, что у Меликова «срок заканчивается в сентябре».

«Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идёт дальше», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер подержал кандидатуру руководителя Верховного суда республики Фёдора Щукина, которую на пост главы предложил председатель Народного собрания Дагестана.

Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост заместителя министра экономического развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».