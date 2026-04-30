Путин заявил, что глава Дагестана Меликов перейдет на другую работу

Глава републики Дагестан Сергей Меликов перейдёт на другую работу. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке

На прошедшей в Кремле встрече с представителями региона он отметил, что у Меликова «срок заканчивается в сентябре».

«Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идёт дальше», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер подержал кандидатуру руководителя Верховного суда республики Фёдора Щукина, которую на пост главы предложил председатель Народного собрания Дагестана.

Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост заместителя министра экономического развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВладимир ПутинДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры