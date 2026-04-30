МВД не поддержало идею ужесточить порог превышения скорости
МВД России вновь высказалось против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 2-3 км/ч при фиксации нарушений камерами. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, подчеркнув, что позиция министерства по этому вопросу остается неизменной.
По ее словам, в ведомстве последовательно выступают против подобных инициатив и, напротив, ранее предлагали пересмотреть скоростной режим на федеральных трассах в сторону его увеличения.
В МВД также указали на необходимость комплексного подхода к организации дорожного движения. В частности, речь идет об оптимизации профильного законодательства, проведении ревизии улично-дорожной сети в городах и на федеральных трассах, а также проверке обоснованности действующих ограничений скорости.
Отдельное внимание, как отметила Волк, следует уделить анализу целесообразности установки камер автоматической фиксации нарушений на конкретных участках дорог, передает «Радиоточка НСН».
