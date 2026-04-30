Поиск алиментщиков по ночам назвали нелепостью
Дополнительные меры отчасти помогут улучшить статистику по выплатам алиментов, но в корне проблему не решат, сказала в эфира НСН Виктория Данильченко.
Поиск скрывающихся неплательщиков алиментов — меньшая из проблем, считает адвокат по семейному праву Виктория Данильченко. В беседе с НСН она назвала нелепостью стремление заставлять приставов работать по ночам и в праздники.
Ранее Счетная палата (СП) предложила расширить полномочия приставов в рамках усиления контроля за выплатами алиментов. В частности, было рекомендовано дать возможность работать по таким делам в выходные и ночью. Кроме того, было предложено дать доступ Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) к системе «Паутина» для отслеживания автомобилей должников, следует из доклада органа. Данильченко отметила, что в поиске должников по алиментам хороши все средства, однако основная проблема заключается не в этом.
«Хорошо, нашли автомобиль, в котором сидит у нас должник. Этот автомобиль зарегистрирован на его подругу, друга, кого-нибудь еще. А он на свои собственные денежные средства купил этот автомобиль, но вы никаким образом никогда это не установите. Что даст возможность пробивания автомобильных номеров, которые к чему-то приведут? Если из ста случаев к одному приведут, наверное, уже ради этого имело бы смысл вводить такого рода новые мероприятия для приставов. То, что приставы начнут работать в субботу-воскресенье, праздничные дни и так далее, я тоже не очень понимаю. Приставы тоже люди, они должны когда-то отдыхать. И мне что-то кажется маловероятным, что все злостные неплательщики алиментов именно по выходным дням куда-то выходят и по каким-то картам начинают активную бурную жизнь. Здесь тоже какая-то, с моей точки зрения, есть нелепость», — пояснила собеседница НСН.
Адвокат подчеркнула, что люди могут скрываться по двум причинам: не хотят платить, либо просто не могут этого сделать ввиду отсутствия финансов. При этом есть куда более глубокая и сложная проблема, которая заключается в сокрытии реальных доходов.
«Есть обеспеченные люди, которые будут вам показывать, что у них доход не 3-5 миллионов в месяц, а 30 тысяч. И они будут платить алименты с этих 30 тысяч, и несчастный ребенок будет получать 10-15 тысяч рублей. Так тоже неправильно, несправедливо. Но тем не менее таких случаев полно. А мы же не называем этих людей злостными неплательщиками алиментов, они же что-то платят. Чем эти люди сильно отличаются от тех, которые не имеют доход и куда-то бегут или имеют доход и просто прячутся? Проблема более глубокая. Проблема-то на самом деле на уровне тех взаимоотношений, которые сложились между бывшими супругами. Это же такая некая война: я тебе не буду платить! Мне кажется, что это люди с определенной долей инфантилизма, которые просто не понимают, что оплата алиментов — это детям, а не бывшим», — резюмировала Данильченко.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН поддержала идею выплачивать алименты совершеннолетним школьникам.
- «Нам не страшно»: Кто и зачем создал в России новую кинокомпанию
- МВД не поддержало идею ужесточить порог превышения скорости
- Медведев предложил включить в школьную программу изучение ИИ и беспилотников
- «Планируем с 2013 года»: В Госдуме не смогли назвать сроки строительства моста на Сахалин
- Риелтор объяснила появление «религиозных» кварталов в России
- Metallica анонсировала переиздание альбома 1997 года «Reload»
- Путин заявил, что глава Дагестана Меликов перейдет на другую работу
- СМИ: Друзю грозит лишение статуса магистра «Что? Где? Когда?»
- Песков: Россия пока не слышала реакцию Киева на инициативу перемирия