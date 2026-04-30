Адвокат подчеркнула, что люди могут скрываться по двум причинам: не хотят платить, либо просто не могут этого сделать ввиду отсутствия финансов. При этом есть куда более глубокая и сложная проблема, которая заключается в сокрытии реальных доходов.

«Есть обеспеченные люди, которые будут вам показывать, что у них доход не 3-5 миллионов в месяц, а 30 тысяч. И они будут платить алименты с этих 30 тысяч, и несчастный ребенок будет получать 10-15 тысяч рублей. Так тоже неправильно, несправедливо. Но тем не менее таких случаев полно. А мы же не называем этих людей злостными неплательщиками алиментов, они же что-то платят. Чем эти люди сильно отличаются от тех, которые не имеют доход и куда-то бегут или имеют доход и просто прячутся? Проблема более глубокая. Проблема-то на самом деле на уровне тех взаимоотношений, которые сложились между бывшими супругами. Это же такая некая война: я тебе не буду платить! Мне кажется, что это люди с определенной долей инфантилизма, которые просто не понимают, что оплата алиментов — это детям, а не бывшим», — резюмировала Данильченко.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН поддержала идею выплачивать алименты совершеннолетним школьникам.

