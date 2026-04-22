«Если исключить руководителей высшего звена, на первом месте по зарплатам все-таки IT-сфера. Там исходно высокая база, темпы прироста зарплат там сейчас снижаются, но у стратегически важных разработчиков, архитекторов зарплаты все равно растут достаточно быстро. Это касается только опытных специалистов и программистов редких квалификаций, там медианные зарплаты на уровне 350-400 тысяч рублей. Новые реалии также сделали очень важной профессию специалиста по информационной безопасности. Это гарантирует спрос и высокий уровень оплаты труда. Это люди, которые нужны для нашего технологического суверенитета», - рассказала она.

В топе по зарплатам также врачи из коммерческого сектора, инвестиционные аналитики и водители грузовиков.

«На втором месте врачи узких специализаций – стоматологи, репродуктологи, косметологи, хирурги. Они закрепились по зарплатам в коммерческом секторе. Рост зарплат здесь в этом году также будет обусловлен тем, что выпускники медицинских вузов будут должны отрабатывать не менее трех лет по специальности. Стабильно высокий спрос на аналитиков, но там и много соискателей. Поэтому кандидатов отбирают тщательно, но доходы все равно достаточно высокие. В условиях высокой ключевой ставки растет спрос на специалистов по управлению капиталом и рисками, финансовых менеджеров, аналитиков. Здесь потолка по зарплатам практически нет. Если исключить программистов и врачей, то в топе зарплат инвестиционные аналитики, риелторы. Там зарплаты медианные превышают 250 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей зарабатывают водители грузовиков, методологи банков, бренд-менеджеры. В район 150 тысяч входят менеджеры по перевозкам, инженеры и технологи, в этом сегменте очень разные профессии сегодня представлены», - добавила собеседница НСН.

В сфере строительства работодатели сегодня не очень избирательны в отношении кандидатов, на работу берут практически всех, заявила НСН НR-эксперт Зулия Лоикова.

