«Планируем с 2013 года»: В Госдуме не смогли назвать сроки строительства моста на Сахалин
Проект будет очень дорогим, а вся документация известна только руководству РЖД, заявил НСН Николай Харитонов.
В России необходимо соединить остров Сахалин с большой землей, но затраты и сроки пока неизвестны, рассказал председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов в беседе с НСН.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости постройки моста на Сахалин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России. Его слова приводит РИА Новости. Харитонов пока отказался назвать точные сроки и затраты на подобный проект.
«Выездной комитет Госдумы планировал это с 2013 года. Речь идет о железнодорожном сообщении. Расстояние там — всего лишь 15 километров. Однако главная проблема — это непростые подъездные пути на 200-300 километров вокруг. Если это сделать, то это может быть сопоставимо с Транссибирской магистралью по затратам. Но сколько бы это не стоило, это необходимо сделать. Все расчеты зависят от руководства “Российских железных дорог”. Они давно занимаются проектной документацией по этому вопросу. Сейчас сложно гадать, сколько там скалистой местности, рек, грунта. Как быстро это произойдет? Это вопрос. Мы могли бы вывозить оттуда сельдь, форель, построить рефрижераторы и сразу экспортировать свою рыбу. Сахалин развивается, а мы должны эту территорию улучшить», — отметил он.
Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин объяснил НСН, почему в России стали реже строить дороги.
