В России необходимо соединить остров Сахалин с большой землей, но затраты и сроки пока неизвестны, рассказал председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов в беседе с НСН.



Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости постройки моста на Сахалин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России. Его слова приводит РИА Новости. Харитонов пока отказался назвать точные сроки и затраты на подобный проект.