При взрыве газа на заводе в Пакистане погибли не менее 15 человек
Взрыв газа прогремел на предприятии в городе Фейсалабад в северо-восточной части Пакистана. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на городские власти.
Инцидент произошел около 5 утра в районе Маликпур на заводе по производству клея. После взрыва здание обрушилось, находящимся поблизости строениям был нанесен значительный ущерб. По предварительным данным, причиной ЧП стал разрыв газопровода.
Как отметил комиссар города Раджа Джахангир Анвар, спасатели извлекли из-под завалов тела 15 погибших.
«Семеро пострадавших доставлены в больницу. Есть опасения, что под завалами находится еще больше людей. Спасатели заняты разбором завалов», - подчеркнул Анвар.
По данным властей, в основном погибшие в результате взрыва – это жители близлежащих домов.
Ранее взрыв прогремел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде аргентинского Буэнос-Айреса, пострадали как минимум 22 человека, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru