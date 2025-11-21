«Это устройство, в котором сочетаются смартфон и стабилизатор с камерой, камера находится на стабилизаторе. С отдельного стабилизатора картинка получается более качественной и стабильной, даже продаются отдельные девайсы со встроенными камерами. Новое устройство позволяет не таскать с собой два разных девайса и получать изображение высокого качества. К сожалению, пока прототип не продемонстрировал, что он работает, но здесь я не вижу какой-то большой проблемы, потому что даже самые первые прототипы iPhone, насколько я помню, на момент презентации тоже не работали, но к началу продаж они были доведены до ума. Если все будет гладко, думаю, свою аудиторию устройство найдет, в первую очередь среди тех, кто снимает видео, ведет блоги и так далее. Полагаю, во многом это устройство для внутреннего рынка, в Китае очень много людей, которые ведут видеостримы. Там можно выставить на улице кучу света, вокруг бегают люди, которые отгоняют прохожих, а человек спокойно стримит на улице и общается со своей аудиторией. Хотя некоторые будут брать его для того, чтобы просто снимать видео с отпуска», — сказал Корнейчук.

По мнению собеседника НСН, других производителей также заинтересует инновация от Honor.

«Если у Honor все получится, думаю, и другие производители будут делать что-то похожее», — подытожил он.

