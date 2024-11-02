От фольклора до бизнеса: Названы книги, которые помогут лучше понять русскую психологию

Одним из них стала книга Светланы Патрушевой «Психология русской сказки», в которой автор рассказывает, как научиться читать культурный код, преодолеть кризис и найти собственную идентичность через сказки.

В книге «Архетипы в русских сказках» Елена Журек изучает детскую травму и сепарацию на примере знаменитых героев. В свою очередь стендап-комик и журналистка The Telegraph Вив Гроскоп написала книгу «Саморазвитие по Толстому. Жизненные уроки из 11 произведений русских классиков». По ее словам, в русской классической литературе она нашла утешение в сложной жизненной ситуации.

Ментальность русского бизнеса помогут понять книги «Договор дороже денег» Евгении Колотиловой и Андрея Ващенко, «Эмоциональный интеллект. Российская практика» Сергея Шабанова и Алены Алешиной, а также «Русская модель управления», в которой автор Александр Прохоров повествует об особенностях и мифах российской деловой культуры.

Ранее самым популярным произведением, с продолжением которого хотели бы ознакомиться россияне, стал роман «Мастер и Маргарита». Об этом сообщила «Свободная пресса».

