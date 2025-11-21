Орбан: Реакция на мирный план США может приблизить саммит в Будапеште
После реакций на план США по урегулированию на Украине станет ясно, приближается ли саммит России и Соединенных Штатов в Будапеште. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Политик напомнил, что было официально подтверждено существование мирного плана Вашингтона из 28 пунктов, который передали Киеву.
«Следующие две-три недели имеют решающее значение, потому что прозвучат первые официальные реакции на это предложение из 28 пунктов, и что-то начнет разворачиваться, приблизится Будапештский мирный саммит», - высказал мнение Орбан.
Премьер подчеркнул, что план США - следующий «чрезвычайно важный» шаг на пути к мирному саммиту в Будапеште.
Ранее Орбан заявлял о ведущейся подготовке к проведению в Будапеште российско-американской встречи, напоминает «Свободная пресса».
