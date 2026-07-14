Долой очереди: Почему большие скидки на электромобили нужно оставить
Ия Гордеева заявила НСН, что сегодня для владельцев электромобилей предусмотрены различные преференции, такие как бесплатный проезд по платным трассам, например.
Сейчас неподходящее время для снижения скидки покупку на электрокаров, наоборот стоит повысить финансирование этой программы. Об этом НСН рассказала председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
Размер субсидируемой государством скидки на покупку электромобилей и гибридов может быть сокращен с 35% до 10% — такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Об этом пишет «Коммерсант». Среди активных сторонников этой идеи — производитель Evolute, который считает, что ее реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией.
«Сегодня все дилеры и поставщики электромобилей скажут, что все стоки проданы. Потому что, когда начались проблемы с бензином, многие обратились к электромобилям. Люди, которые обладают неким пулом денежных средств, не хотят стоять в очередях. Снижение скидки, конечно, всегда негативно влияет, в том числе на информационное поле. Люди всегда отворачиваются. Электромобили и так очень сильно подорожали, когда отменили льготы по таможенным пошлинам, когда ввели утильсбор на них. Поэтому снижать любые меры поддержки сейчас не вовремя. Можно было бы скидку не сокращать, а, наоборот, увеличить объём финансирования данной программы», — рассказала она.
Также Гордеева раскрыла, какие льготы сегодня существуют для электрокаров и как можно было бы компенсировать уменьшение скидки на эти авто.
«Доступны бесплатные парковки там, где они платные. В основном это Москва, Санкт‑Петербург, часть других регионов. Сюда входит бесплатный проезд по платным дорогам именно для российских электромобилей. И в части регионов есть льгота по транспортному налогу, а где‑то он вообще отменён. Уменьшение скидки на электрокары можно было бы ещё компенсировать получением некоторых преференций на парковочных площадках, снижением стоимости за парковку на каких‑то платных парковках, которые не имеют такую меру поддержки. Но, в принципе, электромобилисты и так чувствуют поддержку», - подытожила она.
Ранее стало известно, что в Китае средний возраст парка электромобилей составляет всего 1,8 года, тогда как обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания эксплуатируются в среднем 8,2 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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