Сейчас неподходящее время для снижения скидки покупку на электрокаров, наоборот стоит повысить финансирование этой программы. Об этом НСН рассказала председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Размер субсидируемой государством скидки на покупку электромобилей и гибридов может быть сокращен с 35% до 10% — такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Об этом пишет «Коммерсант». Среди активных сторонников этой идеи — производитель Evolute, который считает, что ее реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией.

«Сегодня все дилеры и поставщики электромобилей скажут, что все стоки проданы. Потому что, когда начались проблемы с бензином, многие обратились к электромобилям. Люди, которые обладают неким пулом денежных средств, не хотят стоять в очередях. Снижение скидки, конечно, всегда негативно влияет, в том числе на информационное поле. Люди всегда отворачиваются. Электромобили и так очень сильно подорожали, когда отменили льготы по таможенным пошлинам, когда ввели утильсбор на них. Поэтому снижать любые меры поддержки сейчас не вовремя. Можно было бы скидку не сокращать, а, наоборот, увеличить объём финансирования данной программы», — рассказала она.

Также Гордеева раскрыла, какие льготы сегодня существуют для электрокаров и как можно было бы компенсировать уменьшение скидки на эти авто.