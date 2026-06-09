Отмена транспортного налога для электрокаров и другие преференции могут стать весомым стимулом для перехода на экологичный транспорт, сказал НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Транспортный налог отменят в Санкт-Петербурге до 2030 года для электрокаров и автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ. Законопроект был принят в первом чтении, сообщили в городском парламенте. Моржаретто отметил, что люди задумываются о покупке электромобиля из‑за бесплатных парковок, льготного кредита и отсутствия транспортного налога.

