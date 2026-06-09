«Оружие ближнего боя»: К чему приведет отмена транспортного налога на электрокары
Электромобиль — оружие ближнего боя: он используется в основном для городских поездок, сказал НСН Игорь Моржаретто.
Отмена транспортного налога для электрокаров и другие преференции могут стать весомым стимулом для перехода на экологичный транспорт, сказал НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Транспортный налог отменят в Санкт-Петербурге до 2030 года для электрокаров и автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ. Законопроект был принят в первом чтении, сообщили в городском парламенте. Моржаретто отметил, что люди задумываются о покупке электромобиля из‑за бесплатных парковок, льготного кредита и отсутствия транспортного налога.
«Для кого‑то это может стать реальным стимулом к покупке электромобиля. Транспортный налог на электромобили, например, отменён в Москве и Московской области. Люди задумываются о покупке электромобиля из‑за бесплатных парковок, льготного кредита и отсутствия транспортного налога. В списке причин покупки таких авто транспортный налог фигурирует, хоть и не на первом месте. Отсутствие налога может способствовать росту популярности электромобилей, гибридов и автомобилей на газомоторном топливе. Взять пример с Санкт‑Петербурга стоит тем городам, где есть экологические проблемы. Сегодня электромобили составляют небольшой процент автопарка. При продажах "электрички" занимают меньше 1%, подключаемые гибриды — 5%. Для бюджета это небольшие потери. Сейчас правительство делает упор на автомобили на метане. Таких заправок мало по всей России. 60% из тех, кто купил электромобиль, — люди, живущие за городом и имеющие гараж с розеткой, либо живущие в городе, где на паркинге есть зарядные станции. Электромобиль — оружие ближнего боя: он используется в основном для городских поездок. Я бы не решился на покупку электромобиля», — сказал собеседник НСН.
Ранее председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева рассказала НСН, что новые правила подземной парковки заставят россиян отказаться от покупки электромобилей.
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