Угроза безопасности: Чем чревата зарядка электромобиля через удлинитель
Заряжать электромобиль надо в специально оборудованных местах, соблюдая все меры пожарной безопасности, сказала НСН Ия Гордеева.
Нарушение элементарных мер предосторожности при кустарной зарядке электромобиля может привести к серьёзным рискам, рассказала НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
В соцсетях завирусилось видео из Москвы, где электромобиль подзаряжается из тянущегося чуть ли не с 10 этажа удлинителя. Это не первый случай «кустарной» зарядки электрокаров. Эксперты предупреждают: халатное отношение к электрическим приборам опасно. Так, недавно короткое замыкание при зарядке электромобиля стало причиной крупного пожара в жилом доме. Инцидент произошел в селе Усть-Кивда Бурейского округа Амурской области. Гордеева обратила внимание на базовые правила безопасной зарядки электромобилей.
«Зарядка электромобилей может осуществляться от любого источника питания. Это может быть обычная розетка 220 вольт, это может быть промышленная розетка 380 вольт либо зарядная станция переменного или постоянного тока. Использование удлинителей для зарядки электромобилей категорически запрещено. Длинные кабели тоже использовать не рекомендуется, потому что чем длиннее провод, тем меньше тока приходит на конец этого кабеля. Тянуть провод хоть с 10‑го, хоть с первого этажа крайне небезопасно как для самого электромобиля, так и для окружающих. Могут играть дети, может по этому кабелю проехать коляска. Это катастрофа! Соответствующие службы должны за этим наблюдать, но даже не знаю, куда позвонить по этому поводу», — сказала собеседница НСН.
По её словам, хаотичная зарядка вне специально оборудованных зон создаёт реальную угрозу общественной безопасности, а соблюдение строительных и пожарных норм — не формальность, а необходимое условие для предотвращения аварийных ситуаций.
«Создание угрозы общественной безопасности налицо! Нужно разбираться в правовых нормах, по каким административным статьям могут быть применены меры. Это небезопасно. Заряжать электромобили надо в оборудованных местах. Установка зарядных станций на паркинге определена нормами пожарной безопасности. Есть регламенты по установке розеток в паркингах, есть строительные нормы по прокладке кабельных сетей. Самое страшное — повреждение кабеля сторонними лицами. Что‑то протёрлось, кто‑то порезал… Такого быть не должно», — добавила эксперт.
Ранее Гордеева сказала НСН, что сейчас неподходящее время для снижения скидки покупку на электрокаров, наоборот стоит повысить финансирование этой программы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме заявили, что смена главкома ВСУ не повлияет на отношения РФ и Украины
- Насмотрелись фильмов: Применение робособак в полиции сочли опасным
- Между нормативами и стихией: Кто виноват в затоплениях на Урале
- Хуситы объявили о морской блокаде в отношении Саудовской Аравии
- Пострадает выбор? Как будет выглядеть «российская полка» для детских товаров
- Большинство россиян поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
- Синоптик назвала причину рекордных осадков на Урале
- Угроза безопасности: Чем чревата зарядка электромобиля через удлинитель
- Приманка для выпускников: Аналитик Муртазин допустил запрет микронаушников в России
- Россиянам раскрыли график повышения всех социальных выплат