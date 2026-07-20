По её словам, хаотичная зарядка вне специально оборудованных зон создаёт реальную угрозу общественной безопасности, а соблюдение строительных и пожарных норм — не формальность, а необходимое условие для предотвращения аварийных ситуаций.

«Создание угрозы общественной безопасности налицо! Нужно разбираться в правовых нормах, по каким административным статьям могут быть применены меры. Это небезопасно. Заряжать электромобили надо в оборудованных местах. Установка зарядных станций на паркинге определена нормами пожарной безопасности. Есть регламенты по установке розеток в паркингах, есть строительные нормы по прокладке кабельных сетей. Самое страшное — повреждение кабеля сторонними лицами. Что‑то протёрлось, кто‑то порезал… Такого быть не должно», — добавила эксперт.

Ранее Гордеева сказала НСН, что сейчас неподходящее время для снижения скидки покупку на электрокаров, наоборот стоит повысить финансирование этой программы.

