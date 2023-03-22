Почти половина россиян готовы отказаться от iPhone ради работы
Почти половина россиян готовы отказаться от iPhone, если это нужно будет для трудоустройства, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.
Один из трех россиян моложе 34 лет готов отказаться от работы, чтобы продолжать использовать смартфон. Ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 38 процентов женщин и 55% мужчин.
В опросе участвовали 1600 респондентов.
Ранее сотрудникам внутриполитического блока Кремля приказали избавиться от iPhone до 1 апреля. Решение вызвало споры, но на замене настоял первый замглавы АП Сергей Кириенко.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН предположил, что чиновникам администрации президента в качестве альтернативы iPhone предложат Samsung Galaxy S23.
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