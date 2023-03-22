Почти половина россиян готовы отказаться от iPhone ради работы

Почти половина россиян готовы отказаться от iPhone, если это нужно будет для трудоустройства, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.

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Один из трех россиян моложе 34 лет готов отказаться от работы, чтобы продолжать использовать смартфон. Ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 38 процентов женщин и 55% мужчин.

В опросе участвовали 1600 респондентов.

Ранее сотрудникам внутриполитического блока Кремля приказали избавиться от iPhone до 1 апреля. Решение вызвало споры, но на замене настоял первый замглавы АП Сергей Кириенко.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН предположил, что чиновникам администрации президента в качестве альтернативы iPhone предложат Samsung Galaxy S23.

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ФОТО: РИА Новости
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