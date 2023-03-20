«Делает невидимкой»: Российской ОС «Аврора» не дают развиваться

Сотрудникам внутриполитического блока Кремля приказали избавиться от iPhone до 1 апреля, пишет «Коммерсант». Политологи объясняют это решение соображениями безопасности данных. Издание отмечает, что решение вызвало споры, но на замене настоял первый замглавы АП Сергей Кириенко. Муртазин предлагает масштабировать применение российской операционной системы «Аврора», которая уже зарекомендовала себя.

«Человек, который начинает пользоваться «Авророй», становится невидимкой для американских спецслужб. Для госчиновников, силовиков есть достаточно современные телефоны, которыми можно пользоваться. Да, там нет ряда приложений, игр, потому многие чиновники торпедируют систему. У нас сложилась уникальная ситуация. Имея разработанную безопасную среду, к которой можно подключать корпоративные информационные системы, а этим может похвастаться 5-6 стран, у нас гегемония американских разработок. Наши чиновники говорят, не надо развивать «Аврору», лучше начнем параллельно разрабатывать версию Android для России. Потратим бюджетные деньги, привлечем Яндекс, Mail.Ru, которые их освоят. У меня волосы от этого шевелятся. На наших глазах пытаются создать ручной заводик! Не получится на Android создать что-то подобное «Авроре»», - сказал Муртазин.

Собеседник НСН отметил, что последняя перепись населения проводилась с использованием операционной системы «Аврора».

«Мы полностью контролируем систему, у нас перепись населения прошла с использованием «Авроры». Нам повезло, что мы в свое время купили у Nokia их разработки, в которые они вкачали миллиарды долларов, а нам она досталась за другие деньги», резюмировал Муртазин.

Ранее Эльдар Муртазин в эфире НСН предположил, что чиновникам администрации президента в качестве альтернативы iPhone предложат Samsung Galaxy S23.