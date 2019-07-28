Почти половина российских туристов пренебрегает турагентствами

Половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых, информирует сервис Туту.ру.

Российским путешественникам предложили ответить на вопрос, Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом? По итогам опроса 46 процентов пользователей из 3033 людей, прошедших опрос, ответили отрицательно. В качестве причины отказа сообщили, что путешествуют самостоятельно.