Почти половина российских туристов пренебрегает турагентствами
Половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых, информирует сервис Туту.ру.
Российским путешественникам предложили ответить на вопрос, Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом? По итогам опроса 46 процентов пользователей из 3033 людей, прошедших опрос, ответили отрицательно. В качестве причины отказа сообщили, что путешествуют самостоятельно.
Только 17 процентов респондентов отметили, что посещают турагентства и приобретают экскурсии.
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